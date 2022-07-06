توفِيْق عبدالحميد تخوف من دفاع فريد الديب عَنّْ قاتل نيرة أشرف

أثار إعلان المحامي المصري فريد الديب عَنّْ رغبته فِيْ الدفاع عَنّْ قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف جدلاً واسعاً وموجة من الغضب. تساءل الكثيرون كَيْفَ يمكن لهذا المحامي أن يدافع عَنّْ جريمة قتل شنيعة.

أبدى الفنان المصري توفِيْق عبد الحميد رأيه فِيْ الأمر، مشيرًا إلَّى أن دفاع فريد الديب عَنّْ القاتل محمد عادل لن يكون المفاجأة الأولى والوحيدة فِيْ هذه القضية.

وتحدث توفِيْق عبد الحميد عَنّْ حبه على فِيْسبوك، معلقا على خبر رد فريد الديب على القضية، قائلا “حصلت على شهادة فِيْ القانون ولم أعمل بها قط، لكن حدسي كان المحامي فريد الديب سيتحدث. قضية محمد عادل ونيرة اشرف. إذا كان هذا الخبر صحيحًا، أعتقد أن هذه المفاجأة لن تكون المفاجأة الوحيدة فِيْ هذه الحالة “.

رغم مخاوف الفنانة من سير القضية، قررت محكَمْة جنايات المنصورة، فِيْ جلستها التي عقدت اليوم الأربعاء، شنق قاتلة الطالبة أمام جامعتها “جامعة المنصورة”، بعد تقديم أوراقها للمفتي. فِيْ جلسة الأسبوع الماضي وأخذ الرأي القانوني لمفتي الجمهُورية.

وكانت محكَمْة المنصورة قد أحالت أوراق القاتل إلَّى المفتي فِيْ جلسة الأسبوع الماضي، وأخذت الرأي القانوني لمفتي الجمهُورية بشأن إعدام الجاني بتهمة القتل العمد، بجلسة اليوم 6 يوليو. . لإصدار الحكَمْ برئاسة المستشار بهاء الدين المري رئيس المحكَمْة، وتشكيل كل من المستشارين سعيد الصمدلي، محمد الشرنوبي، هشام غيث، أمانة محمد جمال، ومحمود. عبد الرازق.

وبعد النطق بالحكَمْ سادت حالة من الفرح والسعادة بين اقارب الطالبة نيرة اشرف الذين كانوا امام المحكَمْة. ورأوا أن سرعة معاقبة المتهم بأقصى عقوبة لمن يحاول ارتكاب جرائم شنيعة من شأنها أن تثير الرعب والخوف فِيْ نفوس المواطنين.

وكان عادل محمد قد اعترف بالتفصيل فِيْ جلسة الأحد الماضي بأنه ارتكب الجريمة، فِيْما أكدت النيابة أن المتهم اعترف بالتخطيط لقتل الفتاة منذ عام ونصف، وأرسل رسالة نصية قبل 3 أشهر على هاتفه المحمول. . يهددها الهاتف بقتلها وأنه لن يترك جزء من جسدها سليما.

وأوضح أن المتهم اختار ترويعها وقتلها معَنّْويا قبل ارتكاب جريمته، مضيفا أنه تابع نيرة 3 مرات لارتكاب جريمته وفشل مرتين، لكنه تمكن للمرة الثالثة من أمام بوابة كلية الآداب. ، جامعة المنصورة.