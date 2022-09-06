توفِيْق عبد الحميد يغضب بعد سؤاله عَنّْ ريهام حجاج اللي بتعملوه مش مزبوط

أثارت أسئلة الصحفِيْين التي طرحت على الفنان المصري توفِيْق عبد الحميد، بعد تكريمه فِيْ مهرجان همسة الدولي للإبداع والفنون، غضبه خاصة بعد سؤاله عَنّْ زميلته ريهام حجاج وتقييمه للأعمال الفنية التي عرضت خلال فترة العرض. الموسم الماضي من الدراما.

وفِيْ التفاصيل، تجمع مراسلو وسائل الإعلام حول الفنان المصري البالغ من العمر 66 عامًا فِيْ دار الأوبرا المصرية التي تستضيف فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان الذي يحمل اسم توفِيْق عبد الحميد، تكريمًا لمسيرته الفنية الواسعة. . .

توفِيْق عبد الحميد شهادتي ما زالت مؤلمة فِيْ ريهام حجاج

وظهرت بوادر استياء على ملامح توفِيْق عبد الحميد عَنّْد سؤاله عَنّْ أداء النجمة ريهام حجاج التي قدمت دور ابنتها فِيْ مسلسل “يوتورن” فِيْ رمضان الماضي قائلة “لا ينفع أنا أحكَمْ. أدائه ما زالت شهادتي مجروحة “.

وأشار من حضر الحفل متكئا على عصا إلَّى أنه يعاني بطبيعة الحال من الحركة. كانت فِيْ جلسات العلاج الطبيعي منذ عدة أشهر، حتى لعبت ريهام دور ابنتها فِيْ فِيْلم “Yoturn” وأن من يحكَمْ على أدائها هم النقاد والمتفرجون.

ما زاد من غضب النجم المصري، سؤاله عَنّْ رأيه فِيْ الأعمال الفنية التي عرضت مؤخرًا فِيْ وقت غير مناسب، متسائلاً “هل يجوز لي التحدث وتقييم الأعمال فِيْ هذا الوقت … لحظة قوية جدا، هل صحيح أنني أقوم بتقييم المسرحيات والممثلين “

الفنان المصري، الذي قدم مسلسل “يوتورن” فِيْ رمضان الماضي، هُو أول عمل يشهد عودته للساحة الفنية بعد غياب طويل، لقي تعاطف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتقدوا إصرار المراسلين عليه بأسئلة غير لائقة. .

ومن بين التعليقات على الفِيْديو الذي يوثق غضب عبد الحميد ضد الصحفِيْين، والذي عرضه برنامج “المطلع بالعربية” عبر حسابه على إنستجرام، “كان محقًا. فليغفر لك الرب.”

شرط توفِيْق عبد الحميد بالانسحاب من التقاعد

يشار إلَّى أن توفِيْق عبد الحميد أدلى بتصريحات مشينة فِيْ المهرجان انتقد خلالها مستوى الورش الفنية وطالب بفتح مدرسة لتعليم التمثيل وإخراج المواهب بأسعار رمزية، وأكد تصرفاته. تعليم المواهب بدون أجر.

وأشار الفنان المصري إلَّى أن قراره الأخير بالاعتزال يمكن التراجع عَنّْه، إذا تلقى عرضًا فنيًا جيدًا ومحترمًا يستحق الحضور والتراجع عَنّْ قراره.