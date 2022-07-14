توقعات الأحوال الجوية اليوم أمطار رعدية مع رياح على 5 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن أحوال الطقس اليوم، حدوث عواصف رعدية مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وزخات البرد في مناطق نجران وجازان وعسير والباحة الممتدة إلى مرتفعات جنوب مكة المكرمة.

طقس اليوم

يستمر نشاط الرياح السطحية برفع الأتربة والغبار في أجزاء من المنطقتين الشرقية والرياضية.

حركة الرياح

أوضح تقرير الأرصاد الجوية عن حركة الرياح السطحية في البحر الأحمر باتجاه الشمال الغربي بسرعة 8-38 كم / ساعة في الجزء الشمالي وبسرعة 15-30 كم / ساعة في الجزء الأوسط، ومن الجنوب إلى الجنوب الغربي يتحول تدريجياً إلى الغرب بسرعة 20-40 كم / ساعة في الجزء الجنوبي ارتفاع الموجة من نصف متر إلى متر وربع في الجزء الشمالي ونصف، ومن متر إلى مترين في الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيفة في الجزء الأوسط وموجات متوسطة في الشمال والجنوب.

بينما تكون حركة الرياح على سطح الخليج العربي من الشمال الغربي إلى الشمال، وتتغير تدريجياً إلى الشمال الشرقي بسرعة 20-40 كم / ساعة في الجزء الشمالي، ومن الجنوب الغربي إلى الغرب، وتتغير تدريجياً من الشمال الشرقي. إلى الشرق بسرعة 10-25 كم / ساعة في الجزء الجنوبي، وارتفاع الأمواج من نصف متر إلى متر ونصف في الجزء الشمالي ومن نصف متر إلى متر في الجزء الجنوبي. وحالة البحر صافية للموجات المتوسطة في الجزء الشمالي والأمواج الرقيقة في الجزء الجنوبي.