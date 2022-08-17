توقعات الأرصاد اليوم أمطار رعدية وغبار على 10 مناطق 

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن الفرصة ما زالت مواتية لعواصف رعدية مصحوبة برياح نشطة في مناطق جازان ونجران والباحة وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الشرقية (صحراء الغرفة الفارغة).

غيوم العاصفة و الغبار

وبحسب تقرير حالة الطقس، فإن احتمالية هطول الأمطار ستستمر مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والأتربة، مما يحد من الرؤية الأفقية في أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، وسيكون تأثيرها أكبر. وستمتد إلى أجزاء من منطقة الجوف وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر).

يستمر نشاط الرياح السطحية في إثارة الغبار والأتربة، مما يحد من الرؤية الأفقية لأجزاء من الجزء الشرقي من المملكة.

حركة الرياح

وأشار تقرير الأرصاد الجوية إلى أن حركة الرياح على سطح البحر الأحمر من الشمال الغربي إلى الغرب بسرعة 20-40 كم / ساعة في الجزء الشمالي والوسطى ومن الجنوب الغربي إلى الغرب، وتتغير بعد الظهر إلى الشمال الغربي. بسرعة 15-40 كم / ساعة. 35 كم / س في الجزء الجنوبي، ويبلغ ارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط ​​الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية في الخليج الفارسي من الجنوب الغربي إلى الشمال الغربي متغيرًا إلى الشمال الشرقي بسرعة 10-25 كم / ساعة، ويكون ارتفاع الأمواج من نصف متر إلى متر واحد، وحالة البحر خفيفة.