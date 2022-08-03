توقعات الأرصاد اليوم أمطار وسيول وغبار على 8 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار احتمال حدوث عواصف معتدلة إلى قوية تتسبب في تدفق الأودية والأمطار الغزيرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار وأمطار البرد فوق مناطق نجران والباحة وعسير. جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الغبار والمسحوق

وبحسب بيان الأرصاد الجوية، فإن تأثيرها يمتد إلى الأجزاء الساحلية من منطقتي القصيم وحائل، مع فرصة لتكوين غيوم ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار فوق مناطق الرياض والشرقية والجنوبية. من الحدود الشمالية.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على سطح البحر الأحمر تأتي من الجنوب الشرقي، وتتحول إلى الجنوب الغربي بسرعة 15-38 كم / ساعة في الجزء الشمالي والوسطى، ومن الجنوب الشرقي إلى الجنوب بسرعة. 15-35 كم / س.كم / س في الجزء الجنوبي، ويبلغ ارتفاع الأمواج من نصف متر إلى متر ونصف في الجزء.حالة البحر متوسطة، بينما حركة السطح الرياح في الخليج العربي من الشمال إلى الشمال الشرقي بسرعة 15-30 كم / ساعة، وارتفاع الأمواج من نصف متر إلى متر، وتكون الدولة البحرية خفيفة.