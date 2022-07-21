توقعات الأرصاد اليوم سحب رعدية على 7 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار ظهور السحب العاصفة الممطرة في مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، وقد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة وجنوبيها. أجزاء من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانخفاض في الرؤية الأفقية.

عوالق الغبار

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن ظهور العوالق والغبار المرتفع في أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض غير مستثنى، وسيستمر الطقس شديد الحرارة في أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على سطح البحر الأحمر من الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة 25 إلى 45 كم / ساعة في الأجزاء الشمالية والوسطى، ومن الجنوب الغربي إلى الغرب، وتتغير تدريجياً إلى الشمال الغربي عند بسرعة من 25 إلى 45 كم. / ساعة في الجزء الجنوبي، ويبلغ ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، وتكون حالة البحر متوسطة إلى مموجة، بينما تكون حركة الرياح السطحية في الخليج العربي من الشرق إلى الجنوب الشرقي بسرعة 15-30 كم / ح، وارتفاع الأمواج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيفة.