توقعات الأرصاد اليوم طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره للطقس اليوم استمرار الطقس الحار جدا في أجزاء من المنطقتين الشرقية والرياضية، وغائم جزئيا إلى سماء ملبدة بالغيوم مع هطول أمطار رعدية وسحب ممطرة في المناطق الشرقية بمنطقة نجران بجازان. وعسير والباحة، وقد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وكذلك أجزاء من جنوب المنطقة الشرقية (الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر).

الرياح والغبار

وبحسب مركز الأرصاد الجوية، فإن ذلك يرافقه نشاط في الرياح السطحية وانخفاض في الرؤية الأفقية، ولا يستبعد ظهور عوالق أرضية وغبار مثار في أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية في البحر الأحمر تتم من الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة 20-40 كم / ساعة في الجزء الشمالي والوسطى، ومن الجنوب إلى الجنوب الغربي تتحرك تدريجياً غرباً بسرعة 20-40. كم / ساعة. كم / س في الجزء الجنوبي، ويتراوح ارتفاع الأمواج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.

تكون حركة الرياح السطحية في الخليج العربي من الجنوب الشرقي إلى الشرق، وتتغير تدريجياً إلى الشمال الشرقي بسرعة 10-25 كم / ساعة في الجزء الجنوبي، ومن الشمال إلى الشمال الشرقي، وتتغير تدريجياً من الشرق إلى الجنوب الشرقي عند بسرعة 10-25 كم / س في الجزء الشمالي، ويبلغ ارتفاع الأمواج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيفة.