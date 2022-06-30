توقعات الطقس اليوم أتربة وغبار على 4 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار الرياح النشطة التي تثير الغبار والأتربة، مما يحد من الرؤية الأفقية للمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض ونجران والجزء الساحلي الممتد من مكة المكرمة. من المنطقة إلى جازان والتي يمكن أن تؤدي إلى عدم وجود رؤية أفقية تقريبًا في أجزاء من تلك المناطق حيث أن السماء غائمة جزئيًا وتتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق المتربة في مرتفعات مناطق البهاء وعسير وجازان.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على سطح البحر الأحمر من الشمال الغربي إلى الشمال الغربي، وتتحول تدريجياً إلى الغرب بسرعة 15-40 كم / ساعة، والتي يمكن أن تصل إلى 50 كم / ساعة في الوسط والجنوب. اجزاء.، وارتفاع الامواج من متر الى متر ونصف ويمكن ان يصل الى مترين في الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيفة إلى متوسطة ومتموجة في الجزء الأوسط والجنوب، أما الرياح السطحية في الخليج العربي فهي من الشمال الغربي بسرعة 15-35 كم / ساعة، وارتفاع الأمواج متر واحد. إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.