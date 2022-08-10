توقعات الطقس اليوم أمطار رعدية على 6 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، الأربعاء، استمرار العواصف المرتفعة لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية التي تثير الغبار والأتربة، وأن يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية والمناطق الساحلية. أجزاء من منطقة تبوك، وتكون معتدلة إلى غزيرة، مما يؤدي إلى تدفق الأودية والسيول، مصحوبة بأمطار باردة في مناطق الباحة وعسير وجازان.

الغبار والمسحوق

بينما تكون الرياح السطحية مغبرة ومغبرة، فإنها تحد من الرؤية الأفقية فوق الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

حركة الرياح

أوضح تقرير حالة الطقس اليوم أن حركة الرياح السطحية في البحر الأحمر تتم من الشمال الغربي إلى الشمال الغربي بسرعة 20 إلى 40 كم / ساعة في الجزء الشمالي، ومن الجنوب الغربي إلى الغرب بسرعة 18 إلى 38 كم / ساعة. في الجزء المركزي. وأجزاء من الجنوب، وارتفاع الأمواج من نصف متر إلى متر ونصف، والبحر متوسط ​​الموج.

تكون حركة الرياح السطحية في الخليج العربي من الشمال الغربي، وتتغير تدريجياً بعد الظهر إلى الشمالية الشرقية بسرعة 15-35 كم / ساعة، ويكون ارتفاع الأمواج من نصف متر إلى متر واحد، و حالة البحر خفيفة.