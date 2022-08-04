توقعات الطقس اليوم أمطار رعدية وسيول وغبار على 6 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن تظل الفرصة مواتية لعواصف رعدية معتدلة إلى قوية تسبب في تدفق الأودية والأمطار الغزيرة مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والبرد فوق مناطق نجران والباحة وعسير وجازان والعربية. مرتفعات منطقة مكة المكرمة ومنطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة تمتد نفوذها إلى الأجزاء الساحلية.

الجو اليوم

بينما توجد احتمالية لتكون سحب عاصفة ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار في أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك والمنطقة الشرقية (صحراء الغرفة الفارغة).

حركة الرياح

أوضح تقرير حالة الطقس اليوم أن حركة الرياح على سطح البحر الأحمر من الجنوب إلى الجنوب الغربي بسرعة 15 إلى 35 كم / ساعة في الجزء الشمالي والوسط، ومن الشمال الغربي إلى الغرب بسرعة 15 إلى 35 كم / ساعة في الجزء المركزي. الجزء الجنوبي، ويتراوح ارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأمواج خفيفة إلى متوسطة، بينما تكون حركة الرياح على السطح في الخليج العربي من الشمال الغربي. تتغير بعد الظهر إلى الشمال الشرقي بسرعة 10-30 كم / ساعة، ويكون ارتفاع الأمواج من نصف متر إلى متر واحد، وتكون حالة البحر خفيفة.