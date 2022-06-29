توقعات الطقس اليوم سحب رعدية وغبار على 7 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما زالت مواتية لتشكيل سحب مطرية مصحوبة برياح نشطة فوق مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من الروافد العليا لمنطقة مكة المكرمة. .

توقعات الطقس لهذا اليوم

بينما يستمر تأثير الرياح النشطة التي تثير الغبار والأتربة في الحد من مدى الرؤية الأفقية في أجزاء من المنطقة الشرقية والرياض ونجران، وكذلك أجزاء من منطقتي مكة المكرمة وجازان، وخاصة المناطق الساحلية.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على سطح البحر الأحمر تكون من الشمال إلى الشمال الغربي، وتتحرك تدريجياً غرباً بسرعة 15-40 كم / ساعة، والتي يمكن أن تصل إلى 50 كم / ساعة في الجزأين الأوسط والجنوب. ويمكن أن يصل ارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف إلى مترين في الجزء الأوسط، وتكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة والأمواج متموجة في الجزء الأوسط والجنوب، بينما تكون حركة والرياح السطحية في الخليج العربي من الشمال الغربي. بسرعة 15-35 كم / ساعة، ويكون ارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف المتر، وتكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.