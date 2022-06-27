توقعات الطقس اليوم غبار وأمطار رعدية على 4 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره للطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية الترابية والمغبرة وتقلل من الرؤية الأفقية في أجزاء من المنطقتين الشرقية والرياضية، مع تأثيرها في جنوب وجنوب غرب المملكة.

عاصفة الغيوم

رغم أن الفرصة ما زالت مواتية لظهور عواصف كهربائية فوق منطقتي جازان وعسير مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

حركة الرياح

وأشار تقرير حالة الطقس اليوم إلى أن حركة الرياح السطحية في البحر الأحمر من الشمال إلى الشمال الغربي تتحرك تدريجياً غرباً بسرعة 15-35 كم / ساعة في الجزء الشمالي والوسط ومن الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة 20. – 40 كم / س في الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين في الجزء الجنوبي ومن نصف متر إلى متر ونصف في الأجزاء الشمالية والوسطى، تكون حالة البحر خفيفة إلى موجات متوسطة، بينما تكون حركة الرياح السطحية في الخليج العربي من الشمال الغربي إلى الشمال بسرعة 25-45 كم / ساعة، وارتفاع الأمواج من متر إلى مترين. يمكن أن يصل طوله إلى مترين ونصف، وتكون حالة البحر متوسطة إلى مموجة.