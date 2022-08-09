توقعات المستهلكين الأميركيين للتضخم تشهد هبوطا حادا إلَّى 6.2% خلال عام

أظهر مسح جديد أجراه بنك الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ نيويورك أن توقعات المستهلكين الأمريكيين لمستويات التضخم فِيْ عام وثلاثة أعوام تراجعت بشكل حاد فِيْ يوليو.

وهبط متوسط ​​عام واحد 0.6 نقطة مئوية إلَّى 6.2٪، بينما انخفضت توقعات التضخم لثلاث سنوات بنسبة 0.4٪ إلَّى 3.2٪، وهِيْ أدنى مستوياتها منذ فبراير من هذا العام وأبريل من العام الماضي على التوالي.

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 225 نقطة أساس منذ مارس آذار حيث يسعى لإعادة التضخم المتسارع إلَّى هدفه البالغ 2٪، وفقا لرويترز.

من المتوقع أن يظهر تقرير أسعار المستهلك لشهر يوليو الصادر عَنّْ وزارة العمل الأمريكية يوم الأربعاء أن مؤشر الأسعار العام ارتفع بنسبة 8.7٪ عَنّْ العام الماضي، بانخفاض طفِيْف عَنّْ الشهر السابق بعد انخفاض أسعار البنزين. لكن من المتوقع أن يرتفع مؤشر رئيسي آخر، باستثناء أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، إلَّى 6.1٪ على أساس سنوي، مقارنة بـ 5.9٪ فِيْ يونيو.