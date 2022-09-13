توقعات المستهلكين الأميركيين للتضخم تواصل التراجع فِيْ أغسطس

استمرت توقعات التضخم للمستهلكين الأمريكيين فِيْ الانخفاض فِيْ أغسطس، بينما استمرت أسعار البنزين فِيْ الانخفاض بحدة من أعلى مستوى سجلته فِيْ يونيو.

أظهر المسح الشهري لتوقعات التضخم الذي أجراه مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ نيويورك، أن المستهلكين توقعوا أن يصل التضخم إلَّى 5.75٪ خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، انخفاضًا من 6.2٪ فِيْ توقعاتهم فِيْ يوليو الماضي، وأدنى معدل منذ أكتوبر 2022.

كَمْا توقعوا زيادة الأسعار إلَّى 2.8٪ فِيْ المتوسط ​​على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهِيْ أبطأ وتيرة منذ أواخر عام 2022 وهبوطًا من 3.2٪ توقعوها فِيْ يوليو.