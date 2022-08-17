توقعات بأجواء حارة نهارا على المملكة

توقع باحث الطقس والمناخ عبدالعزيز الحسيني، أن يسود اليوم الأربعاء طقس حار في المملكة نهاراً ومعتدل عند الفجر.

الطقس الحار

وقال الحسيني في تغريدة على حسابه على تويتر “اليوم الأربعاء طقس دافئ متوقع في المملكة نهاراً ومعتدل صباحاً”، مشيراً إلى أن درجة الحرارة ستكون أقل من معدلاتها السنوية في هذا الوقت من العام. .. عام.

متوسط ​​المطر

وأضاف أن رياحا مغبرة متوقعة على أجزاء من وسط وجنوب وغرب المملكة، فضلا عن هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من القطاعات الغربية والشمالية والجنوبية للمملكة وعمان واليمن.

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