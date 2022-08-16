توقعات بأجواء حارة ورياح مغبرة اليوم على عدة مناطق

توقع باحث الطقس والمناخ عبدالعزيز الحسيني أن تشهد مناطق المملكة طقسًا حارًا نهارًا ومعتدلًا صباحًا يوم الثلاثاء، مما يشير إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق مختلفة.

الطقس الحار

وقال الحسيني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر يوم الثلاثاء 18 محرم إن شاء الله طقس حار نهاراً ومعتدل صباحاً في المملكة، وانخفضت درجات الحرارة أقل من معدلاتها السنوية بهذا الشكل. زمن. الوقت من العام.

رياح متربة

وتابعت من المتوقع أن تهب رياح مغبرة على الأجزاء الوسطى والجنوبية والغربية من المملكة، مع هطول أمطار خفيفة إلى معتدلة في أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وتبوك. والجوف وعمان.