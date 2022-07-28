توقعات باستمرار الحالة المطرية الصيفية

توقع أستاذ المناخ السابق في جامعة القصيم عبد الله المسند، أن تكون درجة الحرارة بشكل عام في الخليج، بما في ذلك الشرقية، أقل من متوسطها لهذا اليوم من العام بسبب غزو الرياح الموسمية من البحر.تشكل السحب العربية المتناثرة.

تستمر حالة المطر

كما توقع المسند، في تغريداته عبر حسابه الرسمي على تويتر، استمرار حالة الأمطار الصيفية، حيث يكون للشرق نصيب وكذلك الجنوب الغربي، حيث من المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق جازان. عسير والباحة ومكة المكرمة والمكرامة والشرقية والأحساء، وقد تمتد إلى أجزاء متفرقة من المدينة ومنطقة الرياض وأجزاء من قطر والبحرين والإمارات واليمن وعمان.

وأشار إلى أن هناك توقعات مشجعة لفصل الصيف في منطقة الرياض بما في ذلك العاصمة مطلع الأسبوع المقبل.

توقعات الطقس لهذا اليوم

توقع المركز الوطني للطقس في تقريره للطقس، الخميس، استمرار فرصة استمرار العواصف الرعدية على درجات متوسطة إلى قوية، مسببة تدفق الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة وأمطار برد فوق مناطق جازان وعسير. والباحة.

وبحسب تقرير الطقس، ما زالت الفرصة سانحة لسحب العواصف الممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والغبار على أجزاء من مرتفعات منطقتي نجران ومكة المكرمة، مع امتداد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، آل- القنفذة) وكذلك أجزاء من مدينة الرياض والمنطقة الشرقية.