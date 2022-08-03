توقعات باستمرار الحالة المطرية اليوم.. هذه أماكن هطولها

كشف خبراء في الأرصاد والمناخ تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في المملكة للساعات القليلة المقبلة، مسلطين الضوء على استمرار حالة هطول الأمطار الصيفية في مناطق الدولة.

أمطار غزيرة في هذه المناطق

وقال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحسيني في تغريدة على حسابه على تويتر “الوضع الصيفي … لمدة 24 ساعة القادمة ابتداء من اليوم الأربعاء، نتوقع هطول أمطار خفيفة إلى غزيرة في أجزاء من المناطق من الرياض والقصيم، الشرقية وعسير وحائل ونجران وجازان والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والإمارات وعمان “. والمملكة. “

وأضاف أن الطقس الدافئ متوقع نهارا يتراوح بين معتدل إلى معتدل عند الفجر في معظم أنحاء المملكة.

مطر مستمر

من جهته، أكد عالم الأرصاد والأرصاد الجوية عبد المسند، عبر حسابه على موقع تويتر، أن حالة الأمطار الصيفية ما زالت مستمرة، مع توقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق جازان ونجران وعسير والباحة ومكة، وقد تمتد إلى أجزاء من مناطق جازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة. المدينة وحائل والقصيم والرياض والشرقية.

توقعات اليوم

وفي سياق متصل توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار احتمال حدوث هبوب عواصف رعدية متوسطة إلى قوية تسبب تدفق الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والغبار وأمطار البرد. مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان، مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك منطقة المدينة المنورة، يمتد نفوذها إلى الأجزاء الساحلية من منطقتي القصيم وحائل.

كما أشارت إلى وجود فرصة لتشكيل سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار فوق مدينة الرياض والمنطقة الشرقية والجنوبية من الحدود الشمالية.