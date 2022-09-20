توقعات باستيراد المغرب 5 ملايين طن من القمح اللين فِيْ 2023

وقال يان ليبو، رئيس مكتب المنطقة المغاربية للمنظمة الفرنسية الدولية لخبراء القمح، إنه من المتوقع أن يصل إلَّى ما بين 4.5 و 5 ملايين طن العام المقبل بسبب الجفاف.

وأضاف أن فرنسا وحدها صدّرت أكثر من مليون طن من القمح اللين إلَّى المغرب هذا الصيف، ومن المتوقع أن تصل مبيعاتها إلَّى 2.5 مليون طن بنهاية العام.

وجاءت هذه التصريحات قبيل اجتماع إنترريال السنوي مع التجار المغاربة فِيْ الدار البيضاء الشهر المقبل.

خفض الجفاف إنتاج المغرب من الحبوب فِيْ عام 2022 بنسبة 67 فِيْ المائة إلَّى 3.4 مليون طن، بما فِيْ ذلك 1.89 مليون طن من القمح اللين، المحصول الرئيسي فِيْ البلاد.

على مدى العقد الماضي، بلغ متوسط ​​واردات المغرب من القمح اللين 3 ملايين طن سنويا.

قال مصدران مغربيان فِيْ القطاع إن احتياطيات القمح اللين تغطي الآن خمسة أشهر من احتياجات المغرب، لكنهما أضافا أن جهُود بناء مخزونات إضافِيْة أعاقتها الأسعار المرتفعة فِيْ السوق الدولية مقارنة بمستويات 2022.

تضاعفت فاتورة استيراد القمح اللين فِيْ المغرب فِيْ الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلَّى 1.6 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات الصرف الأجنبي.

ودفع ارتفاع أسعار القمح الحكومة لمضاعفة ميزانية الدعم إلَّى 32 مليار درهم هذا العام من 16 مليار درهم كانت محددة فِيْ الميزانية فِيْ وقت سابق.

إلَّى جانب القمح اللين، يتحكَمْ المغرب فِيْ أسعار السكر وغاز الطهِيْ.

وللحفاظ على استقرار أسعار الدقيق، أبقى المغرب الرسوم الجمركية على القمح اللين، وهُو قرار يتوقع التجار استمراره طالما ظلت الأسعار مرتفعة.

وتقول الحكومة إن أسوأ موجة جفاف منذ ما يقرب من ثلاثة عقود خفضت توقعات النمو فِيْ المغرب إلَّى 1.5 بالمئة هذا العام من 7.9 بالمئة فِيْ 2022.

استندت الحكومة المغربية فِيْ مشروع ميزانيتها لعام 2023 إلَّى توقعات نمو بنسبة 4.5٪، بافتراض متوسط ​​هطول الأمطار ومحصول حبوب يبلغ 7.5 مليون طن.