توقعات بتحسن فرصة هطول الأمطار نهاية الشهر

توقع باحث الطقس والمناخ عبدالعزيز الحسيني تحسنا في فرص هطول الأمطار في أجزاء من المملكة ومناطق الخليج بنهاية الشهر الجاري والثلث الأول من الشهر المقبل.

وقال الحسيني في تغريداته عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، إنه بحسب المراصد، من المتوقع أن يتحرك الفاصل المداري شمالا، نهاية الشهر الجاري والثلث الأول من الشهر المقبل.

الفاصل المداري

وأشار إلى أن الفاصل المداري هو الخط الوهمي الذي يفصل بين الرياح الجافة والرطبة، وهذا يعني توفير كميات جيدة من الرطوبة، وهي مادة السحب، وبالتالي تحسين احتمالية هطول الأمطار في أجزاء من المملكة. ومناطق الخليج.

وأشار إلى أن الوضع متسع في المملكة والخليج، كما يتضح من نماذج الطقس، مع احتمال تدفق الأودية على الأجزاء الجنوبية والغربية للمملكة وسلطنة عمان والإمارات وقطر واليمن. ومن المتوقع أيضا أن يمتد الصيف إلى أجزاء من المناطق الوسطى والشرقية والشمالية والوضع بعيد نسبيا.

توقعات الطقس لهذا اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، استمرار ظهور السحب الممطرة في مناطق نجران وجازان وعسير والباحة بمنطقة الرياض (وادي الدواسر) مصحوبة بالنشاط. في الرياح السطحية وانخفاض في مدى الرؤية الأفقية.

ولا يُستثنى من ذلك ظهور العوالق والغبار المُثار في أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، مع استمرار الطقس شديد الحرارة في أجزاء من تلك المناطق.