توقعات بسقوط أمطار متفاوتة على المرتفعات

توقع باحث الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحسيني، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار متغيرة على مختلف مناطق المملكة.

يسقط المطر غير المتكافئ

وقال الحسيني في تغريدة على حسابه على تويتر “سجلت أدنى درجة حرارة سجلت عند شروق شمس اليوم الأربعاء عند الساعة الخامسة بتوقيت مملكة القريات 21 درجة مئوية وأعلاها 33 درجة في خزان.”

وأضاف أنه من المتوقع يوم الأربعاء هطول أمطار متغيرة على أجزاء من مرتفعات الباحة وعسير وجيزان واليمن وسلطنة عمان، إضافة إلى نشاط الرياح الترابية في أجزاء من المناطق الشرقية والوسطى والغربية والخليجية.

توقعات الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما زالت مواتية لتشكيل سحب مطرية مصحوبة برياح نشطة فوق مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد باتجاه الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. .

بينما يستمر تأثير الرياح النشطة التي تثير الغبار والأتربة في الحد من مدى الرؤية الأفقية في أجزاء من المنطقة الشرقية والرياض ونجران، وكذلك أجزاء من منطقتي مكة المكرمة وجازان، وخاصة المناطق الساحلية.