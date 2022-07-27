توقعات بطقس غير مستقر اليوم أمطار وبرد على 5 مناطق 

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار غزيرة معتدلة إلى غزيرة، تتسبب في تدفق الأودية والأمطار الغزيرة، مصحوبة برياح نشطة وأمطار برد فوق مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة. المنطقة التي تمتد إلى الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، القنفذة).

عاصفة الغيوم

وما زالت الفرصة سانحة لتكوّن العواصف الرعدية في الأجزاء الجنوبية من مدينة الرياض والمناطق الشرقية.

حركة الرياح

أشارت توقعات طقس اليوم إلى أن حركة الرياح السطحية في البحر الأحمر تتم من الجنوب الغربي إلى الشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 10-25 كم / ساعة في الجزء الشمالي ومن الجنوب إلى الجنوب الغربي، وتتحرك تدريجياً غرباً بسرعة 15-30 كم. / ح. ح في القسمين الأوسط والجنوبي، وتصل إلى 45 كم / ساعة مع السحب الرعدية، ويتراوح ارتفاع الموجة من نصف متر إلى متر واحد في الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين في الجزء الأوسط والجنوب، ويصل إلى ثمانية أقدام ونصف مع سحب عاصفة.

تكون حركة الرياح السطحية في الخليج العربي باتجاه الجنوب الشرقي بسرعة 15-30 كم / ساعة في الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية بسرعة 20-40 كم / ساعة في الأجزاء الجنوبية، والارتفاع. تتراوح الأمواج من نصف متر إلى متر في الشمال ومن متر إلى متر ونصف في الجنوب، والبحر موجات ضوئية في الشمال وموجات خفيفة إلى متوسطة في الجنوب.