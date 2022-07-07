توقعات بطقس غير مستقر على بعض المناطق لـ 24 ساعة مقبلة

وتوقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحسيني، بحسب المراصد، أن تشهد الـ24 ساعة القادمة، من اليوم الخميس إلى صباح الجمعة 9 ذو الحجة، ذروة حالة الأمطار في السلطنة. عمان والمنطقة الجنوبية الشرقية من المملكة.

الأمطار والبرد والسيول

وتوقع الحسيني في تغريداته هطول أمطار معتدلة إلى غزيرة مع تساقط البرد والسيول مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة باتجاه الإمارات ومرتفعات جيزان.

تشهد معظم المناطق والخليج، طقسًا حارًا نهارًا ومعتدلًا صباحًا، واليوم الخميس من المتوقع أن تكون درجة الحرارة حول معدلاتها السنوية لهذا الوقت من العام في معظم أنحاء المملكة. والخليج، مع رياح ترابية متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من المملكة العربية السعودية.

توقعات الطقس لهذا اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هبوب عواصف رعدية مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار في الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، والأجزاء الجنوبية من مدينة الرياض (وادي الدواسر) ومنطقة نجران، مما يؤدي إلى حدوث عواصف رعدية. إلى شبه نقص في الرؤية الأفقية.

وتنشط الرياح السطحية المتربة والغبار أيضا في الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة إلى جازان، والسماء غائمة جزئيا إلى غائمة فوق منطقتي جازان وعسير، تتخللها غيوم ممطرة تسبقها رياح قوية.