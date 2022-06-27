توقعات بطقس معتدل على معظم المناطق وأمطار على المرتفعات

توقع باحث الطقس والمناخ عبدالعزيز الحسيني أن يسود طقس لطيف في الشمال فيما تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال في باقي المناطق يوم الاثنين.

وقال الحسيني في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن طريق القريات والقريات كانا من أبرد مدينتين. حيث سجلت أدنى درجة حرارة عند فجر اليوم 19 درجة مئوية.

نشاط الرياح

وقال الحسيني ان رياحا مغبرة متوقعة شرقا والخليج وجنوب الرياض ونجران والمناطق الغربية وامطار على مرتفعات جنوب المملكة وبين عمان والامارات.

توقعات الطقس لهذا اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، نشاط الرياح السطحية التي تثير الأتربة والغبار، وانخفاض الرؤية الأفقية في أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، يمتد تأثيرها باتجاه الجنوب والجنوب الغربي. بالمملكة، فيما لا تزال الفرصة سانحة لظهور أمطار رعدية وسحب ممطرة في مناطق جازان عسير مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.