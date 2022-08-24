توقعات بعودة الأمطار لمرتفعات جنوب غرب المملكة خلال أيام

وتتوقع أحدث تنبؤات الطقس من “طقس العرب” اشتداد هطول الأمطار مرة أخرى في القطاع الجنوبي الغربي من المملكة، بسبب هروب التيارات الهوائية المشبعة بالرطوبة الاستوائية التي توفر بيئة شبه مثالية لانتشار السحب الركامية.

تشكل السحب الركامية

وبحسب موقع “طقس العرب”، من المتوقع أن يتأثر القطاع الجنوبي الغربي من المملكة بظروف الطقس غير المستقرة خلال الأيام القليلة المقبلة، وبالتالي تتجدد فرص تشكل السحب الحملية في فترات الظهيرة والليل في المرتفعات. . وعسير والباحة، وكذلك الأجزاء غير المنتظمة من مرتفعات مكة المكرمة، وخاصة تلك الموجودة في الجنوب.

ولا يستبعد أن تؤثر فرص هطول الأمطار على مدينة الطائف، وتكون الأمطار متفاوتة الشدة ويصاحبها حدوث عواصف رعدية تتسبب في تدفق الأودية والشعاب المرجانية في العديد من المناطق.

تدفق السيول والوديان

وبسبب هبوب الشرقيات (وهي رياح شرقية في الطبقات الوسطى والعليا من الغلاف الجوي)، فإن هذا يعني أن السحب بالحمل الحراري وسحب الرعد التي تكونت فوق الجبال في وقت سابق من اليوم سوف تجد طريقها إلى أسفل المنحدرات. . ولعل السواحل في بعض الأحيان تمتد احتمالات هطول الأمطار إلى بعض سواحل جازان وعسير وجنوب مكة المكرمة. ولا يستبعد أنه قد يتسبب في تدفق الأودية وتشكيل ما يسمى السيول المفاجئة بطريقة يمكن أن تكون خطيرة في بعض الأحيان.

درجات الحرارة أقل من المعتاد في معظم مناطق المملكة وخاصة في الجزء الشمالي الغربي. يسود طقس دافئ إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار في معظم مناطق المملكة باستثناء المرتفعات.

تظهر الفرصة في ساعات الصباح الباكر لتكوين الضباب فوق أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة والسواحل الشرقية، وقد تشمل الدمام.