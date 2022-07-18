توقعات بملامسة درجات الحرارة الـ51 مئوية ببعض المناطق

وقال عقيل العقيل، محلل الأرصاد بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، إن المناطق الأكثر تضررا من موجة الحر هي المناطق الشرقية والشمالية الشرقية والشرقية من منطقة الرياض، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 51 درجة مئوية. .

موجة حارة

وتابع في حديثه لقناة الإخبارية، أن بعض مناطق المملكة تشهد موجة حر شديدة الحرارة من اليوم وحتى السبت المقبل.

وأشار إلى أن هذه الموجة الحارة ستصاحبها رياح شمالية شرقية، مع وجود الغبار، ومن المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة 50 درجة مئوية، خاصة في محافظة النعيرية والمناطق الشمالية.