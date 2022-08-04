توقعات بموجة حر متوسطة على معظم المناطق تبدأ غداً

توقع باحث الطقس والمناخ عبدالعزيز الحسيني، اليوم الخميس، هطول أمطار خلال الـ24 ساعة المقبلة في أجزاء من 9 مناطق، وبدء موجة حر في معظم المناطق يوم الجمعة.

يستمر الوضع الصيفي

وقال الحسيني، عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن أوضاع الصيف مستمرة، ومن المتوقع هطول أمطار خلال الـ24 ساعة القادمة (من الخميس إلى صباح الجمعة)، من خفيفة إلى غزيرة.

وأضاف أن حالة الأمطار تشمل أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وحائل والجوف وتبوك وجازان وعسير والباحة ودولاً. وتتوقع الإمارات وسلطنة عمان واليمن موجة حر معتدلة تبدأ غدا الجمعة في معظم مناطق المملكة وتبدأ من الشرق ثم باقي المناطق.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن تظل الفرصة مواتية لعواصف رعدية معتدلة إلى قوية تتسبب في تدفق الأودية والأمطار الغزيرة، مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والبرد فوق مناطق نجران والباحة وعسير وجازان والعربية. تمتد مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى الأجزاء الساحلية.

بينما توجد احتمالية لتكون سحب عاصفة ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار في أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك والمنطقة الشرقية (صحراء الغرفة الفارغة).