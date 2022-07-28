توقعات بنمو الاقتصاد الأميركي فِيْ الربع الثاني من 2022

من المتوقع أن ينتعش بوتيرة معتدلة فِيْ الربع الثاني من هذا العام، حيث تزيد الشركات من الصادرات وتحافظ على وتيرة قوية للإنفاق على المعدات، مما قد يهدئ مخاوف السوق المالية من أن الاقتصاد فِيْ حالة ركود.

وبحسب مسح أجرته “رويترز” فِيْ استطلاع للرأي أجراه خبراء اقتصاديون، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي فِيْ الولايات المتحدة بنحو 0.5٪ على أساس سنوي فِيْ الربع الثاني.

من جانبها، رفعت JPMorgan توقعاتها للنمو الاقتصادي الأمريكي إلَّى 1.4٪ فِيْ الربع الثاني من 0.7٪ كانت تتوقعها سابقًا.

أما “جولدمان ساكس” فقد رفعت توقعاتها بنسبة 0.6٪ إلَّى 1٪.

بالإضافة إلَّى ذلك، أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ليست حاليًا فِيْ حالة ركود أو “ما قبل الركود”، فِيْ وقت رفع الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى لمحاولة تهدئة التضخم.

رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير التعليق على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي بعد أن رفع الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي.

بدوره، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول إنه لا يعتقد أن الاقتصاد الأمريكي يمر حاليًا بحالة ركود، لكنه يتباطأ، مشيرًا إلَّى أن الطريق أمام البنك المركزي لتجنب الركود لا يزال ضيقًا.