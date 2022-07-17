توقعات “بوينج” تحلق.. 82% نموا بالطائرات التجارية خلال عقدين

تتوقع بوينج نمو أسطول الطائرات التجارية فِيْ العالم بنسبة 82٪ بحلول عام 2041. ما السبب

كشفت بيانات نشرتها “بوينج جروب” أمس السبت، أن “كوفِيْد” لم تغير بشكل جذري توقعات النمو طويل المدى لقطاع الطيران التجاري، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الطائرات بنسبة 82 فِيْ المائة بحلول العام. 2041.

وذكرت التوقعات السنوية للأسواق التجارية الصادرة عَنّْ “بوينج” أن الشركة تتوقع أسطولًا عالميًا من 47،080 طائرة خلال العقدين المقبلين، مقارنة بـ 25900 فِيْ عام 2022، حيث سيكون نصف الطلبات لاستبدال الطائرات خارج الخدمة.

وتأتي البيانات بعد أيام من صدور توقعات مماثلة من قبل منافستها “إيرباص” قبيل معرض “فارنبورو” الجوي.

هذا الرقم أقل قليلاً من توقعات بوينج السابقة طويلة الأجل عَنّْد 49405 طائرة، بالنظر إلَّى خفض الشركة لتوقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي إلَّى 2.6٪ على أساس سنوي.

وقالت بوينج إن الأساسيات طويلة الأجل “تظل فِيْ مكانها” حيث يتجاوز الطلب على نقل الركاب والبضائع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

على الرغم من ذلك، خفضت بوينج توقعاتها للطلب على الطائرات الجديدة لمدة 20 عامًا حتى عام 2041، على عكس منافستها الأوروبية، إيرباص.

قال دارين هُولست، رئيس التسويق فِيْ بوينج، إن شركة بوينج تتوقع الآن أن يصل الطلب العالمي إلَّى 41170 طائرة خلال العقدين المقبلين، مقارنة بـ 43610 طائرة توقعتها قبل عام – وهُو انخفاض حتى عَنّْد التفكير فِيْ الطائرات الروسية. طائرات بوينج التجارية.

قال دارين هالست “فِيْ عام 2022، لم يعد الطلب هُو العقبة الرئيسية حيث يمكن للناس السفر”.

وأشار إلَّى أن “كَمْية هائلة من الطلبات المتراكَمْة” تهِيْمن على السوق اليوم، مضيفاً أن “العقبة الرئيسية هِيْ العرض”.

استندت بوينج فِيْ توقعاتها على مستوى الصناعة إلَّى انخفاض النمو فِيْ الاقتصاد العالمي وسوق طيران أكثر تشبعًا فِيْ العقد الثاني.

تمنع العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا شركات تصنيع الطائرات الغربية من إمداد السوق الروسية.

وعلى عكس شركة بوينج، تتوقع شركة إيرباص أن تكون هناك حاجة أكبر لطائرات جديدة خلال العشرين عامًا القادمة أكثر مما كانت عليه مؤخرًا. فِيْ توقعات السوق التي نُشرت قبل أيام قليلة، توقعت إيرباص مبيعات 39490 طائرة بحلول عام 2041 – 470 أكثر من تقديرات العام الماضي حتى عام 2040.

عاد الأسطول العالمي من الطائرات أحادية الممر المستخدمة فِيْ الرحلات الداخلية إلَّى 98 فِيْ المائة من المستويات التي تم تسجيلها قبل الوباء، بينما وصل الرقم إلَّى 78 فِيْ المائة للطائرات التي تستخدم أكثر من ممر فِيْ الرحلات الدولية.

وبينما كان تعافِيْ الرحلات الداخلية أسرع بعد كوفِيْد، أشارت “بوينج” إلَّى تغيير فِيْ هذا الاتجاه.

انخفض عدد الرحلات الداخلية فِيْ الصين بسبب قيود Covid التي تم فرضها عدة مرات، بينما تأثر النمو فِيْ أوروبا والولايات المتحدة بالقيود المتعلقة بالسعة.

فِيْ غضون ذلك، يتعافى الطيران الدولي “بطريقة تفوق التوقعات الآن، مدفوعة (برحلات) عبر المحيط الأطلسي”، بحسب “بوينج”.

كَمْا أشارت الشركة إلَّى أن نمو التجارة عبر الإنترنت سيزيد من الطلب على طائرات الشحن، والذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 80 بالمائة فِيْ عام 2041.

وأوضح هالست أن الشركة ستزيد من قدراتها للامتثال للمعايير المطلوبة لتقليل انبعاثات الكربون.