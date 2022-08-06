توقعات تنسيق كلية صيدلة 2022-2023 في كل الجامعات الحكومية

تظل كلية الصيدلة من الخيارات المهمة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في العلوم، حيث تدرس أحد التخصصات المهمة في القطاع الطبي، وتؤهل الخريج للعمل في مجالات الطب المختلفة.

شهدت نسبة النجاح بالمدرسة الثانوية للجولة الأولى من العام الدراسي 2022-2022 زيادة بأكثر من 1٪، مع زيادة في عدد الطلاب الناجحين عن العام الماضي، لكن هذا ليس أهم مؤشر للتنسيق. من الكليات.

يستعرض “شبابيك” مؤشرات التنسيق الصيدلاني 2022 في جميع الجامعات التي يقع فيها، بناءً على النسب والإحصاءات الرسمية من وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. الآن نتيجة الثانوية العامة من خلال الموقع الرسمي.

مؤشرات التنسيق الصيدلي 2022-2023

كان الحد الأدنى للتنسيق للقبول في كلية الصيدلة في العام الدراسي الماضي 2022-2022 هو 363 درجة أو 88.53٪ بجامعة المنيا، وأعلى كليات في نفس التخصص كانت كلية الصيدلة بالمنصورة بحد أدنى 367 درجة أي 89.5٪ .

بالرجوع إلى نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2022 نجد أن الحاصلين على مجموع درجات تتراوح من 85٪ إلى أقل من 90٪ يمثلون 6.86٪ من إجمالي عدد المرشحين الناجحين، وقد ارتفعت هذه النسبة هذا العام لتصل. 10.06٪.

نظرًا لأن الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الصيدلة ينتمون إلى تلك الشريحة، ومع هذه الزيادة الكبيرة مع توقع ارتفاع في الطب وطب الأسنان، قد ينتقل الحد الأدنى للقبول في كلية الصيدلة من 1٪ إلى 1.5٪، و الدرجات هي كما يلي