توقعات جريدة الجمهورية لامتحان اللغة العربية 2022 ننشرها لكم في السطور التالية ، استعدادا لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

توقعات جريدة الجمهورية لامتحان اللغة العربية 2022

سيخوض الطلاب اختبار اللغة العربية للمرحلة الثانوية الأحد المقبل 26 يونيو 2022.

وإليكم توقعات جريدة الجمهورية لامتحان اللغة العربية 2022:

وحقق المؤمنون انتصاراً عظيماً في غزوة بدر الكبرى وحققوا أمجاد سجلها التاريخ بأحرف من نوعها .. وقد جاء في هذه الفقرة:

بادئتان مع hamzat egypt ، وثلاث بادئات مع hamzatصل – ثلاث كلمات مسبوقة بـ hamzatصل ، وأربع كلمات مسبوقة بـ hamzatصل – خمس كلمات مسبوقة بـ hamzatصل وكلمتان مسبوقتان بـ hamzatصل – كلمة واحدة مسبوقة بـ hamzatصل وكلمتان مسبوقتان مع حمزة وصل.

سافر أخوكم من القرية إلى مدينة القاهرة ليكمل تعليمه في إحدى جامعاتها:

عدد الكلمات التي تبدأ بالهمزات في هذه الجملة هو: كلمة واحدة كلمتان كلمتان ثلاث كلمات أربع كلمات

اجتهد الطلاب في الدراسة لتحقيق أعلى مستوى من التعليم الراقي واستثمروا كل وقتهم في ذلك .. عدد الكلمات التي تبدأ بحمزات الوصل في هذه الجملة هي: كلمتان – خمس كلمات – ست كلمات – عشرة كلمات.

عمرو طالب مجتهد .. إذا أردنا الدخول في حرب الكاتب فهذه الجملة صحيحة. الجملة الصحيحة هي: عمر طالب مجتهد – عمرو طالب مجتهد – عمر طالب مجتهد – حياتي طالب مجتهد.

اختر الجملة الصحيحة مما يلي:

الأم تحب أطفالها – الأم تحب أطفالها – الأم تحب أطفالها – الأم تحب أطفالها

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