توقعات جولدمان ساكس.. 125 دولارا لبرميل برنت فِيْ 2023

قال بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس يوم الاثنين إن أسباب ارتفاع أسعار النفط لا تزال قوية، وسط عجز حالي فِيْ المعروض يفوق بكثير توقعاته فِيْ الأشهر القليلة الماضية.

يأتي هذا على الرغم من التراجع الأخير بسبب عوامل من بينها المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

وأضاف البنك أن توقعاته لأسعار خام برنت القياسي العالمي للربعين الثالث والرابع من العام الجاري تتراوح بين 110 دولارات و 125 دولارًا للبرميل، مقابل 140-130 دولارًا للبرميل فِيْ تقديراته السابقة. وأبقت على توقعاتها للسعر لعام 2023 دون تغيير عَنّْد 125 دولارًا للبرميل.

تذبذبت أسعار النفط بالقرب من أدنى مستوياتها فِيْ عدة أشهر يوم الاثنين، تحت ضغط استمرار المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي.

وقال جولدمان إنه يتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا فِيْ النصف الثاني من عام 2022 ومليوني برميل يوميًا فِيْ عام 2023.

توقع البنك أن ترتفع أسعار البنزين والديزل فِيْ محطات الوقود الأمريكية إلَّى 4.35 دولارات و 5.50 دولارات للغالون على التوالي بحلول الربع الرابع، ومتوسط ​​4.40 دولار و 5.25 دولارات فِيْ عام 2023، بحسب رويترز.

أظهرت بيانات من جمعية السيارات الأمريكية أن متوسط ​​سعر البنزين فِيْ محطات الوقود الأمريكية بلغ ذروته عَنّْد 5.02 دولار للغالون فِيْ منتصف يونيو.