توقعات رسمية “مفزعة” للتضخم فِيْ تركيا

ورفع البنك المركزي التركي، الخميس، توقعاته للتضخم من 42.8 إلَّى 60.4 بالمئة بنهاية عام 2022.

ألقى محافظ البنك المركزي، شهاب جاويش أوغلو، إفادة إعلامية فِيْ العاصمة أنقرة، بمناسبة الإعلان عَنّْ تقرير التضخم الثالث للعام.

وأوضح فِيْ إيجازه أن البنك المركزي رفع توقعاته للتضخم لنهاية العام الحالي بنسبة 17.6 بالمئة من 42.8 بالمئة إلَّى 60.4 بالمئة.

وأضاف أن توقعات البنك المركزي للتضخم لنهاية عام 2023 تبلغ 19.2 بالمئة، ونهاية 2024 عَنّْد 8.8 بالمئة.

قفزة هائلة فِيْ التضخم

فِيْ 4 يوليو، أظهرت البيانات الصادرة عَنّْ هِيْئة الإحصاء التركية أن معدل التضخم السنوي فِيْ البلاد قفز إلَّى أعلى مستوى فِيْ 24 عامًا عَنّْد 78.62 فِيْ المائة فِيْ يونيو الماضي.

قفز مؤشر أسعار المستهلك “معدل التضخم” فِيْ الأسواق التركية فِيْ يونيو الماضي، متجاوزًا التوقعات بشكل طفِيْف، مدفوعًا بتأثير الحرب الأوكرانية، وارتفاع أسعار السلع وانخفاض قيمة الليرة.

وأشارت البيانات إلَّى أن معدل التضخم السنوي فِيْ البلاد قفز بنسبة 78.62٪ خلال شهر يونيو الماضي وهُو أعلى مستوى منذ عام 1998 بحسب بيانات أسعار المستهلك التاريخية.

على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك فِيْ تركيا بنسبة 4.95٪، وارتفع بنسبة 42.35٪ مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، وبنسبة 44.54، بناءً على المتوسطات المتحركة لاثني عشر شهرًا.

ولأنها مستورد كبير لمصادر الطاقة التقليدية، فقد شهدت أسعار السلع والخدمات التي يعد الوقود جزءًا من مدخلاتها الإنتاجية زيادات حادة، وعلى رأسها قطاع النقل، الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 123٪ فِيْ يونيو الماضي على أساس سنوي.

وعلى أساس سنوي، كانت أقل زيادة سنوية 23.74٪ فِيْ قطاع الاتصالات والملابس والأحذية بنسبة 26.99٪ والتعليم 27.76٪ والصحة 39.34٪.

من ناحية أخرى، سجلت مجموعة النقل أعلى زيادة بنسبة 123.37٪، والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 93.93٪، والمفروشات والمعدات المنزلية بنسبة 81.14٪، وكانت المجموعات الرئيسية التي شهدت زيادات سنوية عالية.

فِيْ يونيو 2022، من بين 144 مؤشر سلعي فِيْ المؤشر، انخفض مؤشر 12 سلعة، وظل مؤشر 3 سلع دون تغيير، بينما ارتفع مؤشر 129 سلعة.

ورغم ارتفاع معدلات التضخم، فقد خفض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 500 نقطة أساس إلَّى 14٪ منذ سبتمبر الماضي، الأمر الذي أثار مخاوف المستثمرين وأدى إلَّى تحول العوائد الحقيقية إلَّى مستويات سلبية.