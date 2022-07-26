توقعات سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس فِيْ مصر والسَعُودِيْة مميزات ومواصفات هاتف iPhone 14 Pro Max

سعر ومواصفات iPhone 14 Pro Max يبحث العديد من محبي iPhone عن أفضل المواصفات والميزات المتوفرة فِيْ iPhone 14 Pro Max والذي يعد من بين أحدث إصدارات iPhone المطلقة من Apple حيث يعتبر من أفضل الهُواتف الذكية. والتي ظهرت فِيْ سلسلة هُواتف آبل عام 2022، وتتميز بالعديد من المواصفات والمميزات حيث أنها الإصدار الأعلى إصدارًا للأيفون من حيث السعر والأدوات والمميزات وغيرها.

ميزات ومواصفات iPhone 14 Pro Max

هناك العديد من المواصفات والمميزات الموجودة فِيْ هاتف iPhone 14 Pro Max، ومن بين تلك الميزات والمواصفات ما يلي

حجم شاشة iPhone 14 Pro Max هُو 6.7 بوصة مع معدل تحديث يبلغ حوالي 120 هرتز.

ذاكرة الهاتف 6 رام.

الزجاج المصنوع من السيراميك موجود على الشاشة لأنه مقاوم للخدش.

سعة البطارية حوالي 4500 مللي أمبير.

يتوفر الهاتف بمجموعة متنوعة من سعات الذاكرة الداخلية، تبدأ من 128 جيجا بايت، 256 جيجا بايت أو 512 جيجا بايت، 1 تيرابايت.

يمكن أن تصل سرعة شحن iPhone 14 Pro Max إلى 20 واط، حيث يمكن شحن الهاتف بالكامل فِيْ أربعين دقيقة.

الموبايل متوافق مع العديد من الشبكات من الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

الهاتف مزود بطبقة تعمل على مقاومة الغبار والزيوت وكذلك بصمات الأصابع.

يتفوق المعالج سداسي النواة 4 نانومتر القوي فِيْ الهاتف المحمول.

يوجد العديد من الألوان فِيْ iPhone 14 Pro Max، بما فِيْ ذلك الفضي أو الأزرق أو الرمادي أو الذهبي.

نظام تشغيل الهاتف هُو iOS v15.

سعر iPhone 14 Pro Max

من المتوقع إطلاق iPhone 14 Pro Max بهذه الأسعار الأولية على النحو التالي