توقعات طقس أول أيام عيد الأضحى عوالق ترابية وأمطار 

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره الجوي، اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك، ظهور سحب عاصفة ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والغبار فوق الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الفراغ). ربع). ) والأجزاء الجنوبية من الرياض (وادي الدواسر) ومنطقة نجران.

أول أيام عيد الأضحى

لا تستثنى العوالق من التراب والغبار المرتفع فوق الأجزاء الشرقية والوسطى من المملكة، وغائم جزئيًا إلى السماء الملبدة بالغيوم فوق مناطق جازان وعسير، والتي قد تمتد إلى الباحة مع احتمال حدوث عواصف رعدية تسبقها رياح نشطة.

حركة الرياح

أوضح تقرير حالة الطقس لليوم الأول من عيد الأضحى أن حركة الرياح على سطح البحر الأحمر من الجنوب الغربي إلى الغرب بسرعة 15 إلى 30 كم / ساعة في الجزء الشمالي ومن الغرب إلى الشمال الغربي. بسرعة من 15 إلى 30 كم / س.سرعة من 15 إلى 30 كم / س. 30 كم / ساعة في الجزء الأوسط، ومن الجنوب إلى الجنوب الغربي يتحول تدريجياً إلى الشمال الغربي بسرعة 20-40 كم / ساعة في الجزء الجنوبي، ويتراوح ارتفاع الأمواج من نصف متر إلى متر وربع. في الجزء الشمالي والجزء الأوسط، ومن متر إلى مترين في الجزء الجنوبي. السطح في الخليج العربي من الشمال إلى الشمال الشرقي، يتحول تدريجياً إلى الشرق بسرعة 15-30 كم / ساعة في الجزء الشمالي، ومن الغرب إلى الشمال الغربي، يتحول تدريجياً إلى الشمال بسرعة 15-30 كم / س.كم / س في الجزء الجنوبي، ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر واحد، وحالة البحر موجة الضوء.