توقعات طقس المشاعر المقدسة اليوم أتربة والحرارة تصل 43 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس ليوم الخميس في المشاعر المقدسة.

طقوس الأماكن المقدسة

وبحسب ما نشرته إمارة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على تويتر، فمن المتوقع أن تشهد الأماكن المقدسة رياحا سطحية يمكن أن تثير الأتربة والغبار على الطرقات نهارا، وقد تصل درجة الحرارة القصوى إلى 43 درجة. درجة مئوية.

توقعات الطقس لهذا اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هبوب عواصف رعدية مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار في الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، والأجزاء الجنوبية من مدينة الرياض (وادي الدواسر) ومنطقة نجران، مما يؤدي إلى حدوث عواصف رعدية. إلى شبه نقص في الرؤية الأفقية.

كما تنشط الرياح السطحية التي تثير الغبار والأتربة في الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة حتى جيزان، وتكون غائمة جزئيًا إلى السماء الملبدة بالغيوم فوق منطقتي جازان وعسير، وتتخللها غيوم ممطرة تسبقها رياح نشطة.