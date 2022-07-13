توقعات طقس اليوم أمطار رعدية وبرد مع غبار على 8 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار غزيرة معتدلة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية وزخات برد فوق مناطق نجران وجازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة. والمكرمة وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر)، ويستمر نشاط الرياح السطحية التي تثير الغبار في المنطقة الشرقية والشرقية. منطقة الرياض.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على سطح البحر الأحمر من الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة 15-30 كم / ساعة في الأجزاء الشمالية والوسطى، ومن الجنوب إلى الجنوب الغربي، وتتجه تدريجياً إلى الشمال الغربي عند بسرعة 20-40 كم. / ح في الجزء الجنوبي، ويكون ارتفاع الموجة من نصف متر إلى متر وربع في الجزء الشمالي ونصف ومن متر إلى مترين في الجزء الجنوبي.

ستكون حركة الرياح السطحية في الخليج العربي من الشمال الغربي إلى الشمال بسرعة 20-40 كم / ساعة في الجزء الشمالي، ومن الجنوب الغربي إلى الغرب، وتتغير تدريجياً من الشمال الشرقي إلى الجنوب الشرقي بسرعة 15-30. كم / س في الجزء الجنوبي، ويتراوح ارتفاع الأمواج من نصف متر إلى متر واحد. ونصفها في الجزء الشمالي ومن نصف متر إلى متر في الجزء الجنوبي. تكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج في الجزء الشمالي وموجات ضوئية في الجزء الجنوبي.