توقعات طقس اليوم أمطار رعدية وغبار على 3 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هبوب عواصف رعدية مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار في الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، والأجزاء الجنوبية من مدينة الرياض (وادي الدواسر) ومنطقة نجران، مما يؤدي إلى حدوث عواصف رعدية. إلى شبه نقص في الرؤية الأفقية.

توقعات الطقس لهذا اليوم

وتنشط الرياح السطحية المتربة والغبار أيضا في الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة إلى جازان، والسماء غائمة جزئيا إلى غائمة فوق منطقتي جازان وعسير، تتخللها غيوم ممطرة تسبقها رياح قوية.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية في البحر الأحمر تتم من الشمال الغربي إلى الشمال الغربي بسرعة 15-30 كم / ساعة في الجزء الشمالي، وبسرعة 20-40 كم / ساعة في الجزأين الأوسط والغربي. .. شمال غربي بسرعة 25-50 كم / ساعة في الجزء الجنوبي، ويكون ارتفاع الموجة من نصف متر إلى متر وربع في الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين في الجزء الأوسط، و من متر ونصف إلى مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار في الجزء الجنوبي.

بينما تكون حركة الرياح السطحية في الخليج العربي من الشمال الشرقي إلى الجنوب الشرقي بسرعة 15-30 كم / ساعة في الجزء الجنوبي ومن الشمال الغربي إلى الشمال الشرقي بسرعة 15-30 كم / ساعة في الجزء الشمالي. و ارتفاع الموج من نصف متر الى متر وحالة البحر خفيفة. .