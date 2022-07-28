توقعات طقس اليوم الخميس أمطار وسيول على 3 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، استمرار احتمالية حدوث العواصف الرعدية من متوسطة إلى قوية، مسببة تدفق الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة وأمطار برد فوق مناطق جازان وعسير والباحة. .

طقس اليوم

وبحسب تقرير الأحوال الجوية، فإن الفرصة ما زالت مواتية لعواصف رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والأتربة في أجزاء من مرتفعات منطقتي نجران ومكة المكرمة، يمتد أثرها إلى الأجزاء الساحلية (جدة، جدة، القاهرة). الليث والقنفذة) وأجزاء من الرياض والمناطق الشرقية.

حركة الرياح

وأشار تقرير حالة الطقس اليوم الخميس إلى أن حركة الرياح السطحية في البحر الأحمر من الشمال الغربي إلى الغرب بسرعة 15-35 كم / ساعة في الجزء الشمالي وبسرعة 25-50 كم / ساعة في. الأجزاء الوسطى والجنوبية، ويبلغ ارتفاع الموج ما بين نصف متر ومتر في الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين في الجزأين الأوسط والجنوب، وتكون حالة البحر خفيفة في الشمال ومتوسطة إلى أمواج متموجة في الوسط. والأجزاء الجنوبية.

تكون حركة الرياح السطحية في الخليج العربي من الجنوب إلى الجنوب الشرقي في الجزء الشمالي بسرعة 20-40 كم / ساعة ومن الشرق إلى الجنوب الشرقي بسرعة 20-40 كم / ساعة في الجزء الجنوبي، و ارتفاع الامواج من متر الي متر و نصف و حاله البحر متوسطه.