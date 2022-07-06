توقعات طقس اليوم رياح وشبه انعدام الرؤية في 4 مناطق

توقع المركز الوطني للطقس في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هبوب عواصف رعدية مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار في الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

توقعات الطقس لهذا اليوم

مع استمرار نشاط الرياح السطحية، قد يؤدي إلى ضعف شبه في الرؤية الأفقية فوق منطقة نجران والأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان، وكذلك الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة (ينبع).

يستمر تأثير العوالق والغبار في منطقتي الرياض والشرقية.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على سطح البحر الأحمر من الغرب إلى الشمال الغربي، بسرعة 15-30 كم / ساعة في الجزء الشمالي والوسطى، وبسرعة 20-40 كم / ساعة. في الجزء الجنوبي والجنوب. ويتراوح ارتفاع الأمواج ما بين متر ومتر ونصف في الجزء الشمالي والوسطى. من متر إلى مترين في الجزء الجنوبي تكون حالة البحر خفيفة في الجزء الشمالي والوسطي، وموجات متوسطة في الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية في الخليج العربي من الشمال الغربي، وتتغير تدريجياً نحو الجنوب. شمال شرق. بسرعة 20-40 كم / ساعة، ويكون ارتفاع الموجة من نصف متر إلى متر ونصف متر، وتكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الانتفاخ.