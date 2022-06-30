توقعات طقس نهاية الأسبوع أجواء حارة ونشاط رياح البوارح والغبرة

توقع باحث الطقس والمناخ عبدالعزيز الحسيني، خلال عطلة نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة والسبت)، زيادة درجات الحرارة، ونشاط البوارح والرياح الترابية، وتشكل السحب العاصفة في المرتفعات.

طقس عطلة نهاية الأسبوع

وقال الحسيني في تغريداته عبر حسابه الرسمي على تويتر، إنه بحسب المراصد الفلكية، فإن الطقس المتوقع فوق المملكة والخليج العربي نهاية هذا الأسبوع يتضمن ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة تتراوح بين (2) إلى (3) درجات مئوية. مقارنة بما تم تسجيله أمس الأربعاء وذلك في شرق ووسط المملكة والخليج.

الطقس الحار

وأضاف الحسيني أن درجات الحرارة تبقى حول مؤشراتها في هذا الوقت من العام، ويتوقع طقس دافئ نهاراً ومعتدل صباحاً، وينتظر نشاط الرياح في البوارح خلال نهاية الأسبوع الجاري. يمتد تأثيرها في أجزاء من منطقة الرياض الشرقية والخليجية والشرقية إلى منطقة نجران. بالإضافة إلى الرياح النشطة في المنطقة الغربية ونشاط الرياح الموسمية المغبرة في منطقة جازان، يمتد تأثيرها إلى منطقتي الباحة وعسير، وتنصح باختيار الوقت المناسب للسفر.

كما توقع الحسيني تكون السحب في الهواء العلوي، بعضها ممطر مع أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة والبرد، في أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان العليا وأجزاء من الإمارات وسلطنة عمان.