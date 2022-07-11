توقعات متشائمة من “وول ستريت” و”بلومبرج”.. بيتكوين أسفل 10 آلاف دولار

توقعت سوق وول ستريت الأمريكية أن تتدهُور العملة المشفرة بشكل سيء للغاية، واقترحت بلومبرج أن تنخفض عملة البيتكوين إلَّى 10000 دولار.

وتتوقع وكالة “بلومبيرج” الأمريكية أن بيتكوين (العملة المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم) ستنخفض إلَّى مستوى 10000 دولار، لتفقد نصف قيمتها فِيْ الوقت الحالي، مع العلم أنها فقدت حوالي 60٪ من قيمتها منذ ذلك الحين. بداية عام 2022.

توقع ستون فِيْ المائة من 950 مستثمرًا شاركوا فِيْ أحدث استطلاع MLIV Pulse على تلفزيون بلومبيرج أن تنخفض العملة المشفرة إلَّى مستوى 10000 دولار.

ارتفع سعر البيتكوين (العملة المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم) إلَّى 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

سيطر التشاؤم على مستثمري العملات المشفرة، بعد أن تلقى سوق “العملات المشفرة” ضربات عَنّْيفة من منصات الإقراض المتعثرة، إلَّى جانب انهِيْار عملة تيرا / الدولار، وانتهاء سياسة التيسير النقدي التي سادت خلال فترة جائحة كورونا وأشعلت جنون المضاربة فِيْ الأسواق المالية.

التشفِيْر يخسر 2 تريليون دولار

تم تبديد حوالي 2 تريليون دولار من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة منذ نهاية العام الماضي، وفقًا لبيانات CoinGeko.

وفقًا لمسح أجرته بلومبرج، كان المستثمرون الأفراد أكثر توترًا بشأن العملات المشفرة وقالوا إنهم “أصول نفايات”، بينما كان المستثمرون المؤسسيون والمستثمرون المحترفون أكثر انفتاحًا على سوق “العملات المشفرة”.

ومع ذلك، لا يزال القطاع ككل خاضعًا للاستقطاب، فِيْ حين أعرب حوالي 28٪ من إجمالي المشاركين فِيْ الاستطلاع عَنّْ ثقتهم القوية فِيْ أن العملات المشفرة هِيْ مستقبل النشاط التمويلي، قال 20٪ إنها لا تساوي شيئًا.

قال جاريد مادفِيْس، الشريك فِيْ شركة رأس المال الاستثماري Tribe Capital “من السهل جدًا الشعور بالخوف الآن فِيْ هذا العالم بشكل عام وليس فقط فِيْ سوق العملات الرقمية المشفرة”. وأضاف أن التوقعات بتخفِيْض قيمة البيتكوين مرة أخرى تعكس “مخاوف الناس ضمنيًا فِيْ الأسواق”.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC)، العملة الرقمية الأكبر والأكثر شهرة فِيْ العالم، اليوم الاثنين 11 يوليو 2022، بنسبة 0.63٪ ليسجل حوالي 20،430.48 دولارًا، والقيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم. إلَّى 390 مليار دولار.

فقدت Bitcoin بالفعل أكثر من ثلثي قيمتها منذ أن وصلت إلَّى ما يقرب من 69000 دولار لكل وحدة فِيْ نوفمبر الماضي، ولم تنخفض فِيْ التداول إلَّى مستوى 10000 دولار منذ سبتمبر 2022.