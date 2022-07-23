توقع هطول أمطار رعدية بعدة مناطق حتى الساعات الأولى من صباح الغد

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، إنذارا بشأن تعرض منطقة عسير لأمطار معتدلة إلى غزيرة وسيول وأتربة مثارة، مما يحد من مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار المركز إلى أن المدن المتضررة من الإنذار المشار إليه هي بيشة وتثليث وطريب، وستبقى حالة التأهب حتى الساعة الواحدة صباح الأحد.

غيوم العاصفة فوق مكة

كما حذر المركز من تعرض منطقة مكة المكرمة لرياح نشطة وعواصف رعدية تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية. والظاهرتان المذكورتان تتأثران بالقنفذة والمزيلف.

ستبقى حالة التأهب حتى الواحدة صباحًا صباح الأحد.

الجو بارد في جيزان

في جيزان، تستمر حالة الأمطار المعتدلة إلى الشديدة، مع نشاط على السطح، والرياح والبرد والأمطار الغزيرة وغياب الرؤية الأفقية تقريبًا الساعة الحادية عشرة بعد ظهر يوم السبت.

موجة حارة في المدينة المنورة

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد حذر، في تقريره اليومي عن حالة الطقس، من موجة حر في منطقة المدينة المنورة تشمل آثارها ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 أو أكثر.

وأوضح المركز أن القضية التي تشمل محافظات المدينة المنورة والفريش والمسجد والمندسة واليتامة تبدأ الساعة 12 ظهرا وتستمر حتى الخامسة مساء.