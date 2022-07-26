توقع وتوصية من بايدن بشأن الاقتصاد الأمريكي.. هل يستجيب الكونجرس

أوصى الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الاثنين، خلال خطابه أمام المسؤولين الاقتصاديين والنقابيين فِيْ الكونجرس، ببعض الخطوات لدعم الاقتصاد.

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس يوم الاثنين على تمرير قانون “بأسرع ما يمكن” من شأنه توفِيْر 52 مليار دولار لدعم إنتاج أشباه الموصلات فِيْ الولايات المتحدة.

وقال بايدن متحدثًا إلَّى المسؤولين الاقتصاديين والنقابيين، “اخترعت أمريكا أشباه الموصلات، لكن مع مرور الوقت سمحنا للإنتاج بالخروج إلَّى الخارج”.

وشدد على “الضرورة الملحة” للولايات المتحدة لإعادة تصنيع هذه الشرائح الإلكترونية المستخدمة فِيْ العديد من أدوات الحياة اليومية، ليس فقط لأسباب اقتصادية، ولكن أيضًا لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

زاد الطلب على الرقائق الإلكترونية بشكل حاد فِيْ ظل تفشي وباء كوفِيْد -19 الذي أثار أزمة تفاقمت مع إغلاق المصانع فِيْ الصين بسبب موجة من الإصابات.

وفِيْ هذا السياق شدد الرئيس على أن “الكونجرس يجب أن يقر هذا القانون فِيْ أسرع وقت ممكن”.

وشددت وزيرة التجارة جينا ريموندو على أنه من “الحيوي” إحالة القانون إلَّى الرئيس للتوقيع عليه “اعتبارًا من هذا الأسبوع”.

كَمْا حذر مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان من أن “الاعتماد الأمريكي على عدد صغير من المصانع فِيْ الخارج أمر خطير”.

إذا كان الجمهُوريون والديمقراطيون فِيْ الكونجرس متفقين على هذه النقطة، فإنهم لم يتمكنوا منذ شهُور من التوصل إلَّى نص نهائي.

فِيْ فبراير الماضي، أقر مجلس النواب نصًا أوسع يهدف إلَّى تعزيز الصناعة الأمريكية بشكل عام من خلال مواجهة المنافسة الآسيوية، وخاصة فِيْ قطاع أشباه الموصلات.

وصوت مجلس الشيوخ فِيْ مارس / آذار الماضي على مشروع قانون مماثل، لكن المجلسين لم يتفقا على نص مشترك.

وبدأ مجلس الشيوخ مؤخرًا العمل على نص يتعلق حصريًا بأشباه الموصلات المعروفة باسم “شيبس بلاس”، والذي اجتاز مرحلة مهمة فِيْ آلية الموافقة عليه الأسبوع الماضي.

تنتشر أشباه الموصلات فِيْ الحياة اليومية بشكل أساسي فِيْ آسيا وهِيْ ضرورية فِيْ صناعة السيارات والهُواتف الذكية وحتى المعدات والأدوات الطبية مثل المكانس الكهربائية.

مع تفشي الوباء، انخفضت مخزونات الرقائق الإلكترونية فِيْ الشركات المصنعة إلَّى حد ينذر بالخطر، وتؤكد إدارة بايدن أن هذه الأزمة لها تأثير مباشر على ارتفاع التضخم فِيْ الولايات المتحدة.

الركود الاقتصادي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين إنه لا يتوقع دخول الولايات المتحدة فِيْ حالة ركود، على الرغم من أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي لهذا الأسبوع قد تظهر انكَمْاشًا اقتصاديًا للربع الثاني على التوالي.

وقال بايدن للصحفِيْين “فِيْ رأيي لن ندخل فِيْ ركود” فِيْ إشارة إلَّى بيانات الوظائف الجيدة وأعرب عَنّْ أمله فِيْ “الانتقال من هذا النمو السريع إلَّى النمو المطرد”.

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين هذا الشهر أن الاقتصاد الأمريكي قوي وقادر على تجنب الركود على الرغم من رفع بنك الاحتياطي الفِيْدرالي لأسعار الفائدة.

وقالت يلين فِيْ مقابلة مع إذاعة NPR إنه من “المناسب” أننا نشهد حاليًا تباطؤًا فِيْ النمو بعد تعافِيْ أكبر قوة اقتصادية فِيْ العالم من تداعيات الوباء، مشيرة إلَّى أن المستهلك الأمريكي لا يزال فِيْ وضع جيد مع الأرقام القوية. من السوق.

رفع الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أسعار الفائدة بشكل كبير مؤخرًا فِيْ محاولة لكبح الطلب وخفض الأسعار، بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلك إلَّى 9.1٪ على أساس سنوي فِيْ يونيو.

لكن هدف الاحتياطي الفِيْدرالي هُو السيطرة على التضخم دون التسبب فِيْ ركود.

يعتبر الاقتصاد فِيْ حالة ركود عَنّْدما يسجل نموًا سلبيًا فِيْ ربعين متتاليين.