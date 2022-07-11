توقف إمدادات خط الأنابيب الروسي نورد ستريم 1.. مخاوف فِيْ أوروبا

مع إعلان روسيا عَنّْ وقف تدفق الغاز فِيْ خطوط أنابيب نورد ستريم 1 بسبب الصيانة، أثيرت مخاوف وشكوك فِيْ أوروبا، من تمديد روسيا لفترة التوقف، كنوع من الضغط على القارة العجوز.

أظهرت بيانات من المشغل أن التدفقات الفعلية للغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 من روسيا إلَّى ألمانيا تراجعت إلَّى الصفر يوم الاثنين، مع بدء أعمال الصيانة.

بدأت الصيانة السنوية لـ Nord Stream 1 اليوم ومن المتوقع أن تظل التدفقات معلقة حتى 21 يوليو، لكن الحكومات والأسواق والشركات تشعر بالقلق من احتمال تمديد إغلاق خطوط الأنابيب بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا.

قالت كندا إنها ستعيد إلَّى ألمانيا التوربينات التي تم إصلاحها والتي يحتاجها خط الأنابيب، بعد أن قالت روسيا فِيْ وقت سابق إنها ستزيد تدفقات الغاز إلَّى أوروبا إذا أعيد التوربينات.