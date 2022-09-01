توقف حركة الملاحة بقناة السويس بعد جنوح سفِيْنة

كشفت مواقع ملاحية دولية، اليوم الخميس، عَنّْ تراكَمْ عدد من السفن فِيْ البحر المتوسط ​​أمام قناة السويس.

وردت أنباء عَنّْ جنوح سفِيْنة عملاقة فِيْ المجرى الملاحي لقناة السويس مما أدى إلَّى تعطيل جزئي لحركة السفن.

تشير المعلومات الأولية إلَّى أن السفِيْنة عبارة عَنّْ سفِيْنة نفط سنغافورية متجهة إلَّى ميناء ينبع.

وأكدت وكالة رويترز فِيْ وقت لاحق هذه المعلومات، مشيرة إلَّى توقف الملاحة بالقناة.

وتعيد هذه الحادثة إلَّى الأذهان أزمة السفِيْنة العملاقة “إيفر جيفِيْن” التي عطلت حركة الملاحة البحرية فِيْ قناة السويس فِيْ الاتجاهِيْن لمدة 6 أيام، ابتداء من 23 مارس 2022، عَنّْدما كان طولها 400 مترًا و 59 مترًا. جنحت سفِيْنة كبيرة حمولتها الإجمالية 224 ألف طن خلال عاصفة رملية توقفت على عرض القناة.

وكانت “إيفرجيفن”، إحدى أكبر سفن الحاويات فِيْ العالم، فِيْ رحلة من الصين إلَّى روتردام فِيْ هُولندا.

وطالبت هِيْئة قناة السويس حينها بتعويض قدره 916 مليون دولار لتغطية تكاليف أعمال الإنقاذ من تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من القاطرات والكراكات والقاذفات البحرية والرافعات والحفارات والرافعات وغيرها، بالإضافة إلَّى تكاليف مكافأة الإنقاذ المحددة وفقاً لأحكام القانون البحري وبما يتوافق مع قيمة السفِيْنة وقيمة البضائع المنقولة على متنها.

كَمْا تضمنت مطالب قناة السويس تعويضات عَنّْ خسائر تمثلت فِيْ غرق إحدى السفن أثناء أعمال الإنقاذ، مما أدى إلَّى مقتل أحد المشاركين فِيْ عملية الإنقاذ وإلحاق أضرار مادية ومعَنّْوية أخرى بسمعة السويس. القناة بسبب توقف الملاحة وحملة التشكيك فِيْ قدرتها على حل الأزمة وميل بعض العملاء إلَّى اتباع طرق بديلة أثناء الأزمة.