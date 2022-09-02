توقف كامل لإمدادات الغاز إلَّى أوروبا عبر “نورد ستريم 1”.. تسريب زيت

مع تصاعد الخلاف بين روسيا وأوروبا حول إمدادات الطاقة، تلقت القارة العجوز صدمة جديدة بعد الإعلان عَنّْ وقف كامل لإمدادات الغاز عبر خط “نورد ستريم 1”.

وتصاعدت التصريحات، الجمعة، بين المعسكرين، بعد أن تحدثت أوروبا ومجموعة السبع عَنّْ فرض سقف على أسعار النفط الروسي، وهُو ما رفضته موسكو وهددت بقطع النفط والغاز عَنّْ الدول التي تطبق هذا السقف.

أعلنت مجموعة “غازبروم” الروسية، الجمعة، تعليق خط أنابيب “نورد ستريم 1” الحيوي لتزويد أوروبا بالغاز “بشكل كامل” لحين الانتهاء من إصلاح توربين فِيْه، بعد أن كان مقررا استئناف العمل السبت. بعد الصيانة.

وقالت جازبروم فِيْ بيان إنها رصدت “تسرب زيت” فِيْ التوربينات أثناء عملية الصيانة وقالت “لحين اكتمال الإصلاح … توقف نقل الغاز عبر نورد ستريم تماما.”

أعلن الكرملين فِيْ وقت سابق يوم الجمعة أن عمل خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 الذي يمد أوروبا “مهدد” بسبب نقص قطع الغيار نتيجة العقوبات المفروضة على موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا.

يزيد هذا التحذير من حالة عدم اليقين التي تحيط بمستقبل إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب هذا، والذي تم تعليقه حاليًا بسبب أعمال الصيانة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافة “من الناحية الفنية، لا توجد احتياطات، هناك توربين واحد فقط يعمل”.

وأضاف أن “موثوقية تشغيل المنظومة برمتها مهددة”، مؤكدا أن ذلك لم يكن نتيجة “خطأ من جانب شركة غازبروم” المجموعة الروسية التي تقدم الإمدادات عبر خط الأنابيب.

خفضت موسكو بشدة إمدادات الغاز للأوروبيين منذ بدء الحرب على أوكرانيا نهاية فبراير، ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها.

ويتهم الأوروبيون الكرملين باستخدام الغاز كوسيلة للضغط عليه بسبب اعتماده الشديد على مصدر الطاقة هذا، لكن موسكو تنفِيْ ذلك، مستشهدة بمشاكل فنية ناتجة عَنّْ العقوبات أو التأخير فِيْ سداد المستحقات.

وتؤكد روسيا على وجه الخصوص أن العقوبات تمنعها من استعادة توربين سيمنز الذي تم إرساله إلَّى كندا للإصلاح، بينما تؤكد ألمانيا، حيث من المفترض أن يتم تركيب التوربين، أن موسكو تعرقل استعادة هذه القطعة الأساسية.

أعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة، الثلاثاء، أنها أوقفت شحنات الغاز إلَّى مجموعة إنجي الفرنسية “بالكامل”، مؤكدة أنها لم تدفع ثمن الشحنات لشهر يوليو.

من ناحية أخرى، أوقفت شركة غازبروم يوم الأربعاء الإمدادات عبر نورد ستريم الذي ينقل الغاز من روسيا إلَّى شمال ألمانيا ومن خلال الموقع الرسميك إلَّى دول أوروبية أخرى.

فِيْ ظل تنامي المخاوف بشأن الإمدادات، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، تسعى الدول الأوروبية للعثور على موردين آخرين وخفض استهلاكهم للغاز وسط ارتفاع حاد فِيْ الأسعار فِيْ السوق.

من ناحية أخرى، اتفق وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، الجمعة، على وضع سقف لأسعار النفط الروسي، فِيْ خطوة تهدف إلَّى تقليص الإيرادات التي تمول حرب موسكو على أوكرانيا مع الحفاظ على تدفق الخام لتجنب ارتفاع الأسعار، لكن روسيا قالت ذلك. ستوقف المبيعات للدول التي تفرض هذا السقف.