توقف مفاوضات اتحاد الكرة مع روي فيتوريا بسبب الحضري

كشفت تقارير إعلامية عن تعثر مفاوضات اتحاد الكرة مع روي فيتوريا البرتغالي المدرب السابق لفريق النصر السعودي لتولي تدريب المنتخب المصري للدورة المقبلة.

توصل اتحاد الكرة، أمس، إلى اتفاق نهائي مع المدرب البرتغالي الذي رحب بتشكيل الفراعنة في الفترة المقبلة.

أشارت التقارير إلى أن المفاوضات مع روي فيتوريا توقفت في الساعات القليلة الماضية وعادت إلى الصفر بسبب نزاع بين الطرفين حول الجهاز الإضافي.

وطلب الحكام استمرار الثنائي محمد شوقي مساعد المدرب وعصام الحضري مدرب حراس المرمى بالجهاز الفني للمنتخب.

رفض المدرب البرتغالي حضور عصام الحضري، بسبب وجود مدرب حراس الرماية بجهازه المساعد الجديد، وهو ما لم يقبله حازم وبركات.

يشار إلى أن فيتوريا لديه حاليا عرض من أحد أندية الدوري السعودي لتولي تدريب الفريق خلال الموسم الجديد.