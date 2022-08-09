توقف نقل شحنات نفط روسية عبر الأراضي الأوكرانية جرّاء العقوبات

توقفت شحنات النفط الروسية إلَّى الدول الأوروبية عبر أوكرانيا بعد رفض صفقة مصرفِيْة بسبب العقوبات المفروضة على موسكو.

وأعلنت شركة “ترانس نفط” الروسية المسؤولة عَنّْ نقل المحروقات، اليوم الثلاثاء، فِيْ بيان، أن هذه الشحنات عبر أحد فروع خط أنابيب دروجبا، الذي ينقل النفط إلَّى المجر على وجه الخصوص، “توقفت منذ الرابع من آب / أغسطس”.

قال متعاملون فِيْ سوق النفط يوم الجمعة الماضي إن السعر الفوري لمزيج الصادرات الروسية الرئيسي إلَّى آسيا انتعش من أدنى مستوياته على الإطلاق مع طلب قوي من الهند والصين، وهما مستوردان رئيسيان للنفط، وتخفِيْف المخاوف بشأن العقوبات المحتملة.

شهد النفط الخام المُصدَّر من ميناء كوزمينو على المحيط الهادئ تراجعاً فِيْ فروق أسعار التسليم الفوري لتسجل مستويات خصم تزيد عَنّْ 20 دولارًا للبرميل فِيْ مارس الماضي، بعد أن اشتمل على علاوات أسعار، مع فرض عقوبات غربية على شركات المال والطاقة الروسية فِيْ أعقاب الأزمة الأوكرانية. .

ومع ذلك، أجرى الاتحاد الأوروبي تغييرات دخلت حيز التنفِيْذ الشهر الماضي على العقوبات المفروضة على روسيا، حيث خفف القيود على دفع شحنات النفط لشركة Rosneft المملوكتين للدولة وجازبروم، المورّدين الرئيسيين لخام إسبو الروسي.