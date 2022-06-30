توقيت مباراة الأردن ولبنان اليوم والقنوات الناقلة في نهائي غرب آسيا للناشئين، ستقام اليوم الخميس الثلاثين من شهر يونيو نهائي غرب آسيا للناشئين بين فريق المنتخب الأردني والمنتخب اللبناني، وستكون اللعبة حاسمة جدا، حيث حقق المنتخب اللبناني فوز ساحق على المنتخب العراقي مما أهله لأن يلعب الان نهائي غرب أسيا ضد المنتخب الأردني.

مبارة الأردن ولبنان للناشئين اليوم

سيواجه منتخب اللبناني للناشئين منافسه العظيم المنتخب الأردني في مساء يوم الخميس الثلاثين من شهر يونيو 2022، وذلك الساعة السابعة ونصف بتوقيت لبنان والأردن، وتعد هذه المباراة من المباريات العيار الثقيل في المنتخب العربي، ومن الجذير بالذكر بأن المنتخب الأردني وصل الى هذا المستوى بعد فوزه على المنتخب السوري ، في حين وصل المنتخب اللبناني الى النهائيات بعد فوزه على المنتخب العراقي.

موعد مباراة الأردن ولبنان اليوم

ستطلق صفارة الحكم في نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين بين الفريقين الأردن ولبنان في مساء يوم الخميس الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة ونصف بتوقيت الإمارات، وستكون هذه المباراة من المباريات الضخمة والمثيرة جدا في الساحة الرياضية.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن ولبنان اليوم للناشئئين

سيتم بث مباراه نهائي غرب آسيا للناشئين البين المنتخب الأردني ضد المنتخب لبنان على قناة الاتحاد الآسيوي عبر اليوتيوب، كما سيتم بثها عبر الكثير من القنوات الأخرى، مثل قناة العراقية الرياضية، كما سيشرف على المباراة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

تحل بطولة عرب أسيا للناشئين لعام 2022، والتي تعد التاسعة للاتحاد الاسيوي، والتي تستضيف جميع المنتخبات في الوطن، وخلال الساعات القليلة سيتم بث نهائي غرب آسيا للناشئين مباراة الأردن ولبنان زذلك الساعة السابعة ونصف بتوقيت السعودية.